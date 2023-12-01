Kudüs’te her cuma aynı zulüm! Canlı yayında yaşlı adama darp... | Video

İşgalci İsrail Terör Örgütü'nün her cuma namazında Mecsid-i Aksa'ya gelenlere zulüm yapıyor. Gazze'de ateşkes sonrası katliama yeniden başlayan İsrail, cuma namazı için hazırlık yapan Müslümanlara karşı da Kudüs'te zulüm. Bölgeden son gelişmeleri ATV muhabiri Özlem Aktay aktardı. Cuma namazını kılmak isteyenler gözaltına alınıyor.