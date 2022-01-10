Mucize kurtuluş! Uçağı düşen pilot, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video
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ABD'de filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Kalkıştan kısa süre sonra düşmeye başlayan uçak tren raylarına çarptı. Olay yerindeki polisler uçaktaki pilotu gelen trenin altında ezilmekten son anda kurtardı. Olay anı kameraya yansıdı.