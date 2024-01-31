Video Dünya NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 tonluk kargo gönderdi | Video
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 tonluk kargo gönderdi | Video

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 tonluk kargo gönderdi | Video

31.01.2024 | 08:31

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaklaşık 4 tonluk kargo taşıyan Northrop Grumman’a ait NG-20 Cygnus robotik ikmal uzay aracını SpaceX’in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşık 4 tonluk kargo gönderdi. İçerisinde bilimsel araştırmalar için araç-gereç, mürettebat için malzeme ve erzak bulunan kargoyu taşıyan Northrop Grumman'a ait NG-20 Cygnus robotik ikmal uzay aracı, SpaceX'in Falcon 9 roketi ile ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarılı şekilde fırlatıldı.

Fırlatma, Northrop Grumman'ın Uluslararası Uzay İstasyonuna gerçekleştirdiği 20. ticari ikmal hizmetleri misyonu olarak kayıtlara geçti.
Falcon 9 roketi, NG-20 Cygnus robotik ikmal uzay aracından ayrılmasının ardından yeryüzüne geri döndü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 tonluk kargo gönderdi | Video 06:22
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 tonluk kargo gönderdi | Video 31.01.2024 | 08:31
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan soruları cevapladı 14:33
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan soruları cevapladı 29.01.2024 | 11:46
İsrail’den Han Yunus’taki mahallelere saldırı | Video 00:18
İsrail'den Han Yunus’taki mahallelere saldırı | Video 28.01.2024 | 12:24
Hamas, İsrailli rehinelerin videosunu yayınladı 04:54
Hamas, İsrailli rehinelerin videosunu yayınladı 27.01.2024 | 12:54
ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye F-16 satışını onayladı | Video 01:10
ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışını onayladı | Video 27.01.2024 | 11:12
Rusya Belgorod’da düşen uçağın son görüntülerini yayınladı | Video 01:48
Rusya Belgorod'da düşen uçağın son görüntülerini yayınladı | Video 27.01.2024 | 10:25
ABD’de motosiklet kazasında hayatını kaybeden uzay mühendisi toprağa verildi | Video 01:38
ABD'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden uzay mühendisi toprağa verildi | Video 26.01.2024 | 16:00
Lahey’de tarihi an! Katil İsrail ilk kez soykırımla yargılanacak | Video 40:30
Lahey'de tarihi an! Katil İsrail ilk kez soykırımla yargılanacak | Video 26.01.2024 | 15:56
Stoltenberg’den Başkan Erdoğan’a teşekkür | Video 04:42
Stoltenberg'den Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video 26.01.2024 | 15:39
Güney Koreli milletvekiline taşlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:52
Güney Koreli milletvekiline taşlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.01.2024 | 14:11
Düşen Ukraynalı askerleri taşıyan uçağın kara kutuları bulundu | Video 00:30
Düşen Ukraynalı askerleri taşıyan uçağın kara kutuları bulundu | Video 26.01.2024 | 14:05
A Haber canlı yayınında İsrail şiddeti! Namaz kılmak isteyenlere biber gazı | Video 34:41
A Haber canlı yayınında İsrail şiddeti! Namaz kılmak isteyenlere biber gazı | Video 26.01.2024 | 13:40
Gazze’de can kaybı 26 bini aştı | Video 00:43
Gazze'de can kaybı 26 bini aştı | Video 26.01.2024 | 12:42
Rusya’da petrol rafinerisinde yangın | Video 01:06
Rusya’da petrol rafinerisinde yangın | Video 25.01.2024 | 14:58
Lüks evleri soyan eski askerlerden oluşan çete çökertildi | Video 01:46
Lüks evleri soyan eski askerlerden oluşan çete çökertildi | Video 25.01.2024 | 14:19
ABD’nin askeri üssünü dev dalgalar vurdu | Video 01:04
ABD'nin askeri üssünü dev dalgalar vurdu | Video 25.01.2024 | 14:20
Japonya’da kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı: 800 araç mahsur kaldı | Video 02:57
Japonya’da kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı: 800 araç mahsur kaldı | Video 25.01.2024 | 10:50
Japonya’daki animasyon stüdyosu kundaklamasında idam kararı | Video 03:42
Japonya’daki animasyon stüdyosu kundaklamasında idam kararı | Video 25.01.2024 | 10:15
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Uçak kazasıyla ilgili BM’den acil toplantı talep ettik” | Video 03:07
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Uçak kazasıyla ilgili BM'den acil toplantı talep ettik” | Video 25.01.2024 | 08:41
Gazze’de ölen İsrail askerinin cenazesinde gerginlik | Video 00:41
Gazze’de ölen İsrail askerinin cenazesinde gerginlik | Video 25.01.2024 | 08:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA