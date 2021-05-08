NASA'dan Mars'ta insanlık tarihine geçen video! NASA'nın Mars'taki helikopterin uçuşu sesli olarak böyle kaydedildi...
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'a gönderdiği Perseverance keşif aracında bulunan "Ingenuity" adlı mini helikopterin uçuşu sırasında çıkardığı ses kayıtlara geçti.