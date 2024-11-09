Video Dünya Pakistan'da tren istasyonunda bombanın patlama anı kamerada... 24 ölü, 44 yaralı!
Pakistan'da tren istasyonunda bombanın patlama anı kamerada... 24 ölü, 44 yaralı!

Pakistan'da tren istasyonunda bombanın patlama anı kamerada... 24 ölü, 44 yaralı!

09.11.2024 | 10:30

Pakistan'ın Ketta kentinde tren istasyonunun yakınında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

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Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentindeki bir tren istasyonunda yerel saatle 09.00 sıralarında bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, 24 kişinin hayatını kaybettiği, hedefin ordu personeli olduğu aktarıldı. Olayın intihar saldırısı gibi göründüğü belirtilirken, soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Şu ana kadar 44 yaralı sivilin hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.


Çok sayıda yolcunun peronda olduğu sırada gerçekleştirilen saldırıyı ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlendi.

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