Video Dünya Pentagon'daki sızıntıyı yapan kişi yakalandı | Video
Pentagon'daki sızıntıyı yapan kişi yakalandı | Video

Pentagon'daki sızıntıyı yapan kişi yakalandı | Video

14.04.2023 | 10:42

Pentagon'dan sızdırılan çok gizli belgeleri ifşa edenin Massachusetts Ulusal Hava Muhafızlarının istihbarat kanadı üyesi Jack Teixeira olduğu açıklandı. Teixeira'ın evinden tutuklanarak götürüldüğü görüntüler basına servis edildi. Ayrıca zanlının evindeki harita ve resimlerin aylardır sızdırılan gizli istihbarat bilgileriyle eşleştiği kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pentagon’daki sızıntıyı yapan kişi yakalandı | Video 02:10
Pentagon'daki sızıntıyı yapan kişi yakalandı | Video 14.04.2023 | 10:42
Pakistan’da fabrikada yangın: 4 ölü, 13 yaralı | Video 02:14
Pakistan'da fabrikada yangın: 4 ölü, 13 yaralı | Video 13.04.2023 | 10:40
Meksika’da dolu yağışı sele neden oldu | Video 01:58
Meksika’da dolu yağışı sele neden oldu | Video 12.04.2023 | 00:07
Rusya’daki yanardağ patlaması nedeniyle son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı | Video 02:37
Rusya'daki yanardağ patlaması nedeniyle son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı | Video 11.04.2023 | 12:53
ABD’de cami imamı secdede bıçaklandı! O anlar kamerada | Video 00:34
ABD'de cami imamı secdede bıçaklandı! O anlar kamerada | Video 11.04.2023 | 10:37
Hindistan’da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı | Video 00:20
Hindistan’da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı | Video 10.04.2023 | 16:50
Fransa’nın Marsilya kentinde bir anda çöken binada cansız bedenlere ulaşıldı | Video 00:27
Fransa'nın Marsilya kentinde bir anda çöken binada cansız bedenlere ulaşıldı | Video 10.04.2023 | 13:46
Düğünde panik! Gelin 5 saniyede 4 el ateş ettikten sonra kayıplara karıştı | Video 00:27
Düğünde panik! Gelin 5 saniyede 4 el ateş ettikten sonra kayıplara karıştı | Video 10.04.2023 | 11:23
İran’da 66 kız öğrenci daha zehirlendi! 3 ayda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi | Video 02:00
İran’da 66 kız öğrenci daha zehirlendi! 3 ayda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi | Video 10.04.2023 | 10:14
Meksika’da ağaç devrilmesi sonucu 1 bebek öldü, 12 kişi yaralandı | Video 01:34
Meksika’da ağaç devrilmesi sonucu 1 bebek öldü, 12 kişi yaralandı | Video 09.04.2023 | 00:03
Tayvan’da kamyonun sıkıştırdığı araç kağıt gibi ezildi | Video 00:37
Tayvan’da kamyonun sıkıştırdığı araç kağıt gibi ezildi | Video 08.04.2023 | 16:42
Batı Şeria’da silahlı saldırı: 2 İsrailli öldü | Video 01:22
Batı Şeria'da silahlı saldırı: 2 İsrailli öldü | Video 07.04.2023 | 13:57
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen Filistinlilere saldırdı | Video 01:02
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen Filistinlilere saldırdı | Video 07.04.2023 | 10:50
Paris’te grevdeki kanalizasyon çalışanları belediyenin önüne fare ölüleri yığdı! | Video 01:26
Paris'te grevdeki kanalizasyon çalışanları belediyenin önüne fare ölüleri yığdı! | Video 06.04.2023 | 13:27
ABD polisi direksiyondaki şüphelinin arkasından kurşun yağdırdı | Video 05:07
ABD polisi direksiyondaki şüphelinin arkasından kurşun yağdırdı | Video 06.04.2023 | 12:43
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği 3’üncü baskında 6 kişi yaralandı | Video 03:13
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği 3’üncü baskında 6 kişi yaralandı | Video 06.04.2023 | 09:22
İsrail polisinden Mescid-i Aksa’ya çirkin saldırı! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! | Video 00:15
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya çirkin saldırı! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! | Video 06.04.2023 | 09:32
Gelinin eski sevgilisinin intikamı: Düğün hediyesi ortalığı savaş alanına çevirdi! Damat ve kardeşi öldü | Video 00:19
Gelinin eski sevgilisinin intikamı: Düğün hediyesi ortalığı savaş alanına çevirdi! Damat ve kardeşi öldü | Video 05.04.2023 | 14:07
Berlin’de şaşırtan görüntü: Kiralık ev için metrelerce kuyruk oluştu! | Video 00:09
Berlin'de şaşırtan görüntü: Kiralık ev için metrelerce kuyruk oluştu! | Video 05.04.2023 | 13:09
Hindistan’da çığ düştü: 6 ölü! | Video 01:10
Hindistan'da çığ düştü: 6 ölü! | Video 04.04.2023 | 14:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA