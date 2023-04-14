Pentagon'daki sızıntıyı yapan kişi yakalandı | Video
Pentagon'dan sızdırılan çok gizli belgeleri ifşa edenin Massachusetts Ulusal Hava Muhafızlarının istihbarat kanadı üyesi Jack Teixeira olduğu açıklandı. Teixeira'ın evinden tutuklanarak götürüldüğü görüntüler basına servis edildi. Ayrıca zanlının evindeki harita ve resimlerin aylardır sızdırılan gizli istihbarat bilgileriyle eşleştiği kaydedildi.
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