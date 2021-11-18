Prag’daki ışıklı drone gösterisi izleyenleri hayran bıraktı | Video

Çekya’nın başkenti Prag’daki Vltava Nehri üzerinde 17 Kasım Özgürlük ve Demokrasi Günü nedeniyle düzenlenen ışıklı drone gösterisi, büyük ilgi gördü.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Vltava Nehri üzerinde özel bir şirket sponsorluğunda 17 Kasım Özgürlük ve Demokrasi Günü olarak bilinen Kadife Devrimi'nin 32. yılı nedeniyle ışıklı drone gösterisi düzenlendi. Gösteride 100 adet drone kullanılırken, gökyüzünde oluşturulan simgeler izleyenleri hayran bıraktı. Salgın kısıtlamaları altında gerçekleştirilen gösteri binlerce kişi tarafından izlendi.

KADİFE DEVRİMİ'NİN SEMBOLÜ ANAHTAR

Işıklı dronelarla Çekya bayrağı, Özgürlük ve Demokrasi gününün tarihi olan 17/11, silnejsi (daha güçlü) yazısı ile sallanan anahtar simgeleri oluşturulurken, anahtarların Kasım 1989'da gerçekleştirilen Kadife Devrim'inin sembolü olduğu öğrenildi. Kasım 1989'da Wenceslas Meydanı'ndaki büyük kalabalıklar anahtarlarını şıngırdatarak kendi özgürlüklerinin anahtarlarını ellerinde tuttuklarını ve ayrıca komünistlerin "eve gitme" zamanının geldiğini göstermişlerdir.

PRAG'DA HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİ YASAKLANIYOR

Prag'da havai fişek gösterileri katı düzenlemelerle karşı karşıya bulunurken, başkentteki birçok ilçe belediyesi tarafından havai fişek gösterileri yasaklanıyor. Yetkililer, gürültünün vahşi yaşamı ve hassas işitmeye sahip evcil hayvanları rahatsız ettiğini ayrıca patlamaların kirlilik oluşturduğu da ifade ediyor. Havai fişeklerin yanlış kullanıldığında yangın ve yaralanma riskine de neden olduğu bilinirken, Prag'da son yıllarda gerçekleştirilen drone gösterileri ve video harita gösterileri daha güvenli bir alternatif olarak görülüyor.

Kadife Devrim 17 Kasım-29 Aralık 1989 tarihleri arasında Çekoslovakya'da meydana gelmiş, sonucunda komünist yönetim düşürülmüş ve eski Kadife Devrim'in öncülerinden olan muhalif oyun yazarı Vaclav Havel, Çek Cumhuriyeti'nde 40 yıl sonra ilk kez 1990'da yapılan serbest seçimlerde cumhurbaşkanı olmuştu.