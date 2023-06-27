Video Dünya Rus uçakları, ülke sınırına yaklaşan İngiliz uçaklarını engelledi | Video
Rus uçakları, ülke sınırına yaklaşan İngiliz uçaklarını engelledi | Video

Rus uçakları, ülke sınırına yaklaşan İngiliz uçaklarını engelledi | Video

27.06.2023 | 10:47

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de İngiliz savaş uçaklarının ülkenin hava sahası sınırlarına yaklaştığının tespit edildiğini ve Rus savaş uçaklarıyla olası ihlalin engellendiğini duyurdu. Açıklamada, “Rus savaş uçakları yaklaşırken, yabancı savaş uçakları dönüş yaparak Rusya Federasyonu devlet sınırından uzaklaştı” denildi. Bakanlık o anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karadeniz üzerindeki Rus hava sahası kontrolleri, Rusya Federasyonu devlet sınırına yaklaşan üç hava hedefi tespit etti. Rus savaş uçaklarının mürettebatı hava hedeflerinin RC-135 keşif ve elektronik harp uçağı ile İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait iki Typhoon savaş uçağı olduğunu tespit etti" denildi.

Yapılan tespitin ardından Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait iki Su-27 tipi savaş uçağının kalkış yaptığı ve yaklaşan uçaklara doğru yöneldiği aktarıldı. Açıklamada, " Rus savaş uçakları yaklaşırken, yabancı savaş uçakları U dönüşü yaparak Rusya Federasyonu devlet sınırından uzaklaştı. Rus uçakları güvenli bir şekilde kendi havaalanlarına geri dönmüştür. Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlali söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

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