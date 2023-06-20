Video Dünya Rusya: "Ukrayna, Rusya’yı HIMARS ve Storm Shadow füzeleri ile vurmayı planlıyor" | Video
Rusya:

Rusya: "Ukrayna, Rusya’yı HIMARS ve Storm Shadow füzeleri ile vurmayı planlıyor" | Video

20.06.2023 | 15:50

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun ABD ve İngiltere’den aldığı HIMARS ve Storm Shadow füzeleri ile Rus topraklarına saldırmayı planladığını söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun kaybettiği toprakları geri almak için başlattığı karşı saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırıların Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde yoğunlaştığını ifade eden Şoygu, "Kiev rejimi bu saldırılarda NATO uzmanları tarafından eğitilmiş personel ve Batılıların gönderdiği silahları kullanıyor. Ukrayna, taarruzlarına başladığı 4 Haziran tarihinden bu yana Rus birliklerinin mevzilerine 263 saldırı düzenledi. Birliklerimizin özverisiyle tüm saldırılar püskürtüldü ve düşman amacına ulaşamadı" dedi.

Rus Hava Kuvvetleri faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Şoygu, "Ukrayna'daki özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Rus hava faaliyetlerinin yoğunluğu 2 kat arttı. Bugüne kadar AN-124 ve IL-76 uçakları 10 bin üzerinde uçuş yaptı. 300 bin personel, 2 bin 300 teçhizat ve 160 binden fazla askeri kargo taşındı" ifadelerini kullandı.

"İNGİLTERE VE ABD ÇATIŞMAYA DOĞRUDAN DAHİL OLACAK"
Ukrayna'nın saldırı planı olduğuna yönelik istihbarat bilgileri aldıklarını aktaran Sergey Şoygu, "İstihbarat bilgilerimize göre Kiev rejimi, Kırım'ın da aralarında bulunduğu Rusya Federasyonu topraklarına HIMARS ve Storm Shadow füzeleri ile saldırmayı planlıyor" diye konuştu. HIMARS füzelerinin ABD tarafından, Storm Shadows füzelerinin de İngiltere tarafından Ukrayna'ya verildiğini hatırlatan Şoygu, "Bu füzelerin özel askeri operasyon bölgesi dışında kullanılması İngiltere ve ABD'nin çatışmaya doğrudan dahil olması anlamına gelecek ve böyle bir olasılıkta Ukrayna topraklarındaki karar alma merkezlerine acil olarak saldırı yapılması gerekecektir" şeklinde konuştu.

İngiltere geçtiğimiz ay Rusya'nın saldırılarına karşı kendisini savunması için Ukrayna'ya 250 kilometre menzile sahip Storm Shadow füzeleri tedarik ettiğini açıklamıştı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, füzelerin Ukrayna topraklarında kullanılacağını belirtmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya: Ukrayna, Rusya’yı HIMARS ve Storm Shadow füzeleri ile vurmayı planlıyor | Video 06:44
Rusya: "Ukrayna, Rusya’yı HIMARS ve Storm Shadow füzeleri ile vurmayı planlıyor" | Video 20.06.2023 | 15:50
ABD’de yolcu uçağı, diğer uçağın sol kanadına çarptı | Video 00:54
ABD’de yolcu uçağı, diğer uçağın sol kanadına çarptı | Video 20.06.2023 | 12:20
ABD’li sanatçı Bebe Rexha’nın suratına konser sırasında telefon fırlatıldı | Video 00:12
ABD’li sanatçı Bebe Rexha’nın suratına konser sırasında telefon fırlatıldı | Video 20.06.2023 | 08:43
Ürdün’de askeri helikopter düştü: 2 yaralı | Video 00:32
Ürdün’de askeri helikopter düştü: 2 yaralı | Video 20.06.2023 | 08:43
Hırvatistan’da Dragon Bot Yarışı büyük ilgi gördü | Video 00:37
Hırvatistan’da Dragon Bot Yarışı büyük ilgi gördü | Video 19.06.2023 | 15:00
Çad ordusu, Fransız askerlerin silahlarını alarak tek sıraya dizdi | Video 01:54
Çad ordusu, Fransız askerlerin silahlarını alarak tek sıraya dizdi | Video 19.06.2023 | 14:01
Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 96’ya yükseldi | Video 01:29
Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 96’ya yükseldi | Video 19.06.2023 | 11:35
Geçen hafta cenazesinde dirilen kadın bu kez hayatını kaybetti | Video 00:42
Geçen hafta cenazesinde dirilen kadın bu kez hayatını kaybetti | Video 18.06.2023 | 14:31
Ukrayna’da sel suları çekildi, geniş bataklıklar ortaya çıktı | Video 02:29
Ukrayna'da sel suları çekildi, geniş bataklıklar ortaya çıktı | Video 18.06.2023 | 12:49
Uzaylı mı değil mi? Bu görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü | Video 01:18
Uzaylı mı değil mi? Bu görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü | Video 18.06.2023 | 12:27
Filipinler’de feribot açık denizde alev aldı, 120 yolcu son anda kurtarıldı | Video 01:12
Filipinler’de feribot açık denizde alev aldı, 120 yolcu son anda kurtarıldı | Video 18.06.2023 | 10:49
Sırbistan’da hükümet karşıtı protesto | Video 01:24
Sırbistan'da hükümet karşıtı protesto | Video 18.06.2023 | 08:39
Brezilya’da şiddetli yağış: 3 ölü, 12 kayıp | Video 01:58
Brezilya’da şiddetli yağış: 3 ölü, 12 kayıp | Video 17.06.2023 | 16:55
Çin’de madencileri taşıyan telesiyej aniden yön değiştirdi: 3 ölü | Video 01:59
Çin'de madencileri taşıyan telesiyej aniden yön değiştirdi: 3 ölü | Video 17.06.2023 | 14:25
Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gün oturumuna katıldı | Video 01:16
Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katıldı | Video 16.06.2023 | 14:25
Texas’ta hortum felaketi: 3 ölü, 56 yaralı | Video 01:19
Texas’ta hortum felaketi: 3 ölü, 56 yaralı | Video 16.06.2023 | 10:42
Ukrayna polisi enkaz altında kalan kadını böyle kurtardı | Video 00:50
Ukrayna polisi enkaz altında kalan kadını böyle kurtardı | Video 15.06.2023 | 15:47
Lübnan’da, Devlet Başkanı parlamentodaki 12’inci oylamada da seçilemedi | Video 02:19
Lübnan’da, Devlet Başkanı parlamentodaki 12’inci oylamada da seçilemedi | Video 15.06.2023 | 14:37
Sri Lanka’da dünya rekoru! 801 gram ağırlığında böbrek taşı çıkarıldı | Video 02:11
Sri Lanka’da dünya rekoru! 801 gram ağırlığında böbrek taşı çıkarıldı | Video 15.06.2023 | 14:37
Filipinler’de yanardağ çevresinden tahliye edilenlerin sayısı 18 bine yaklaştı | Video 00:41
Filipinler’de yanardağ çevresinden tahliye edilenlerin sayısı 18 bine yaklaştı | Video 15.06.2023 | 12:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA