Rusya, Ukrayna'yı gece boyunca dronlarla vurdu: 10 yaralı | Video
Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın Kropyvnytskyi kentine düzenlediği dron saldırısında 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.
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