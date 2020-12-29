Video Dünya Rusya'da eksi 35 derece soğukta görenleri şaşırtan koşu keyfi | Video

Rusya'da eksi 35 derece soğukta görenleri şaşırtan koşu keyfi | Video

Rusya'da eksi 35 derece soğukta görenleri şaşırtan koşu keyfi | Video
29.12.2020 | 12:25

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Rusya'da -35 derece düzenlenen koşu maratonuna katılan yarışmacılar, 6 saat süreyle soğuk havada buzun keyfini yaşadı.

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Rusya'nın Novosibirsk kentinde termometreler -35' dereceyi gördü. Spor kulubü üyeleri yaklaşık 10'dan fazla kişi dondurucu havaya aldırış etmeden koşu yarışmasına katıldı.Soğuk havaya rağmen, mayolarıyla koşu maratonuna katılan yarışmacıların 6 saatlik o anları şaşırttı. Soğuk havada koşu sonrası hızını alamayan yarışmacılar, buz çukuruna girerek yüzdü.

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