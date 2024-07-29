Rusya’da tren raydan çıktı: 100 yaralı | Video
Rusya’nın Volgograd kentinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu yaklaşık 100 kişi yaralandı.
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