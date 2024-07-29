Video Dünya Rusya’da tren raydan çıktı: 100 yaralı | Video
Rusya’da tren raydan çıktı: 100 yaralı | Video

Rusya’da tren raydan çıktı: 100 yaralı | Video

29.07.2024 | 15:46

Rusya’nın Volgograd kentinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu yaklaşık 100 kişi yaralandı.

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Rusya'nın Volgograd kentinde bir yolcu treni raydan çıktı. Kaza sırasında trende 800 yolcunun bulunduğunu duyuran Rus basını, en az 8 vagonun raydan çıkması sonucu yaklaşık 100 kişinin yaralandığını yazdı. Rusya Acil Durum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ilk yardım ekibinin olay yerinde olduğu ve 324 kişilik sağlık ekibinin yaralılara müdahale ettiği ifade edildi.
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