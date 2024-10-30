Rusya’dan nükleer tatbikat | Video

Rusya, nükleer tatbikat düzenledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer güçlerini hazır bulundurması gerektiğini belirterek, nükleer tatbikat gerçekleştirdiklerini duyurdu. Putin, "Artan jeopolitik gerilimler, ortaya çıkan yeni dış tehditler ve riskler göz önüne alındığında, modern ve sürekli kullanıma hazır stratejik güçlere sahip olmak önemlidir. Yeni bir silahlanma yarışına girmeyeceğimizi, ancak nükleer güçlerimizi gerekli yeterlilik seviyesinde tutacağımızı vurguluyorum" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov, yaptığı açıklamada, tatbikatın amacının "düşmanın nükleer saldırısına karşılık büyük bir nükleer saldırıyı" başlatmak olduğunu belirtti.

Tatbikatta, Yars kıtalararası balistik füzesi, denizaltılardan ateşlenen Sineva ve Bulava balistik füzeleri ile stratejik bombardıman uçaklarından ateşlenen seyir füzeleri kullanıldı.