Video Dünya Sırp lider Dodik'ten A News'e özel açıklamalar: Balkanlar'da savaş istemiyoruz
Sırp lider Dodik'ten A News'e özel açıklamalar: Balkanlar'da savaş istemiyoruz

Sırp lider Dodik'ten A News'e özel açıklamalar: Balkanlar'da savaş istemiyoruz

12.11.2021 | 18:53

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Sırpların bağımsızlık ilan edebileceğini ve bağımsız bir ordu kuracağını söyleyen Bosnalı Sırpların lideri Milorad Dodik, yaptığı açıklamalarla Bosna Hersek'te gerilimi tırmandırmıştı. Dodik'in bu açıklamaları uzun süre tartışma konusu olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Dodik, A News'e özel açıklamalarda bulundu. Bölgedeki krizi çözüme kavuşturmak için yoğun bir çaba harcayan Başkan Erdoğan'dan övgü ile bahseden Dodik, Türkiye'nin hem ekonomide hem de uluslararası siyasi arenada sahip olduğu güce vurgu yaptı.

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