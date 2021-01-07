Son dakika: ABD Kongresi'ne kanlı baskın: 4 ölü! ABD Başkanı Donald Trump görevden alınacak mı? | Video

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması sonrası ABD Kongresi'ni basan destekçilerinin karıştığı olaylarda 4 kişi öldü! Kanlı ABD Kongresi baskını ardından ABD'de neler yaşanacak? ABD Başkanı Donald Trump olaylarda sorumlu tutulacak mı? ABD Başkanı Olarak tescil edilen Joe Biden göreve başlayabilecek mi? SETA Washington Koordinatörü Dr. Kadir Üstün, canlı yayaında ABD'deki olayları ve yaşanacak muhtemel gelişmeleri yorumladı...