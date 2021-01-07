SON DAKİKA! ABD polisinin Trump destekçisi kadını öldürdüğü dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Son dakika haberleri... ABD polisinin ABD BaşkanI Donald Trump destekçisi kadını göğsünden vurarak öldürdüğü anlara ait kan donduran görüntüler ortaya çıktı!