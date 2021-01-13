SON DAKİKA: ABD'de gergin bekleyiş! Ulusal Muhafızlar sahada | Video

ABD'de paylaşılan bir FBI raporu, cumartesi gününden önümüzdeki Çarşamba gününe kadar eyaletlerde silahlı protestoların planlandığı konusunda uyarıyor. Rapor, Başkan Donald Trump'ın, devir teslim gününden önce görevden alınması durumunda bir "ayaklanma" tehdidi olduğunu öne sürüyor. ABD'de hakim olan kaygıyı daha da karmaşık hale getiren, FBI raporunun kamuya açıklanmaması, ancak gazetecilere sızdırılmış olması olarak görülüyor. Ülkedeki gergin atmosfer, FBI'ın bu raporuna karşılık askerlerin sahaya inmesi ve resmi kurumlarda alınan fiziki önlemler nedeniyle daha da yükseldi.