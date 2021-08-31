SON DAKİKA: ABD'nin çekilmesinin ardından Afganistan Kabil Havalimanı'ndan canlı yayın
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Son dakika haberleri... ABD güçlerinin Afganistan’dan tamamen çekilmesinin hemen ardından, terk edilen Kabil Havalimanı kameralara yandı. Taliban güçleri ABD askerlerinin geride bıraktığı mühimmatlara el koyarken, geride bırakılan askeri ekipmanların arasında askeri tip kargo uçağı olduğu da görüldü.