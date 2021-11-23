Video Dünya SON DAKİKA: Bulgaristan'da katliam gibi kaza! 12'si çocuk 46 kişi feci şekilde can verdi... Olay yerinden ilk görüntüler...
SON DAKİKA: Bulgaristan'da katliam gibi kaza! 12'si çocuk 46 kişi feci şekilde can verdi... Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Bulgaristan'da katliam gibi kaza! 12'si çocuk 46 kişi feci şekilde can verdi... Olay yerinden ilk görüntüler...

23.11.2021 | 09:04

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SON DAKİKA: Bulgaristan’da katliam gibi kaza! 12’si çocuk 46 kişi feci şekilde can verdi... Olay yerinden ilk görüntüler... 03:15
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Son dakika haberleri | NOVA özel televizyon kanalının haberine göre, Sofya'nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı. "Struma" otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı.

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