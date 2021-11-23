SON DAKİKA: Bulgaristan'da katliam gibi kaza! 12'si çocuk 46 kişi feci şekilde can verdi... Olay yerinden ilk görüntüler...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:15
02:23
Polonya Başbakanı uyardı: "Avrupa yeni tehditlerle karşı karşıya" | Video 22.11.2021 | 15:16
00:21
Karadağ'da Sırp ırkçılardan Müslüman Boşnaklara saldırı 22.11.2021 | 15:01
07:03
İki nükleer güç savaşır mı? Bir tarafta Çin diğer yanda Hindistan... 22.11.2021 | 11:40
01:43
04:00
Dünyanın en yüksek ikinci kulesi SkyTree yeni yıl öncesi ışıklandırıldı 21.11.2021 | 12:07
00:44
02:00
İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü | Video 21.11.2021 | 14:42
01:22
00:39
Yola saçılan paraları toplamak için birbirleriyle yarıştılar 20.11.2021 | 12:54
01:00
Pakistan’da tüp patlaması: 3 ölü 19.11.2021 | 14:25
01:32
Belarus'un Polonya sınırındaki göçmenler kampı boşalttı | Video 19.11.2021 | 11:52
01:01
ABD'de idam cezasına saatler kalan hükümlü affedildi | Video 19.11.2021 | 10:47
01:27
İtalya'da hortum: 1 ölü | Video 18.11.2021 | 15:17
00:55
Çin’de fuarda solunabilen aşı tanıtıldı | Video 18.11.2021 | 14:51
01:51
La Palma’daki volkanik patlamanın sonuna yaklaşılıyor | Video 18.11.2021 | 13:17
01:26
Prag’daki ışıklı drone gösterisi izleyenleri hayran bıraktı | Video 18.11.2021 | 13:09
01:02
Polonyalı güvenlik güçleri 100 göçmeni gözaltına aldı | Video 18.11.2021 | 12:18
00:33
Polis yanlış eve baskın yaptı, ev sahibi ne yapacağını şaşırdı | Video 18.11.2021 | 10:38
01:29
Sudan’daki darbe karşıtı protestolarda can kaybı 15'e yükseldi | Video 18.11.2021 | 10:28
Son dakika haberleri | NOVA özel televizyon kanalının haberine göre, Sofya'nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı. "Struma" otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı.