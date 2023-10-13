SON DAKİKA: Gazze'ye ilk insani yardım Türkiye'den gidiyor! | Video
Son dakika Gazze: Türkiye, İsrail tarafından açlığa ve susuzluğa mahkum edilen Gazze’ye ilk insani yardımı gönderiyor. Yardımın Mısır üzerinden ulaştırılacağı öğrenildi.
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