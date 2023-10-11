SON DAKİKA: İsrail Gazze İslam Üniversitesi'ni vurdu

Son dakika haberleri | İsrail, cami ve hastanelerden sonra eğitim kurumlarını da vurmaya başladı. Gazze'deki eğitim kurumlarını da vurmaya başlayan İsrail, Gazze İslam Üniversite'sini vurduğu anlara ait görüntüleri paylaştı.