SON DAKİKA: İsrail Gazze İslam Üniversitesi'ni vurdu
Son dakika haberleri | İsrail, cami ve hastanelerden sonra eğitim kurumlarını da vurmaya başladı. Gazze'deki eğitim kurumlarını da vurmaya başlayan İsrail, Gazze İslam Üniversite'sini vurduğu anlara ait görüntüleri paylaştı.
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