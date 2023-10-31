Video Dünya SON DAKİKA: İsrail mülteci kampını vurdu: En az 50 ölü! İşte ilk görüntüler... | Video
SON DAKİKA: İsrail mülteci kampını vurdu: En az 50 ölü! İşte ilk görüntüler... | Video

SON DAKİKA: İsrail mülteci kampını vurdu: En az 50 ölü! İşte ilk görüntüler... | Video

31.10.2023 | 16:54

Edinilen son dakika haberine göre, İsrail Gazze'de mülteci kampını vurdu. En az 50 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: İsrail mülteci kampını vurdu: En az 50 ölü! İşte ilk görüntüler... | Video 02:15
SON DAKİKA: İsrail mülteci kampını vurdu: En az 50 ölü! İşte ilk görüntüler... | Video 31.10.2023 | 16:54
İsrail’in Gazze’deki kara operasyonundan yeni görüntü | Video 01:49
İsrail'in Gazze'deki kara operasyonundan yeni görüntü | Video 31.10.2023 | 16:25
İsrail ordusu, Gazze’deki kara operasyonundan görüntü paylaştı | Video 01:04
İsrail ordusu, Gazze'deki kara operasyonundan görüntü paylaştı | Video 31.10.2023 | 14:32
Cumhuriyetin 100. yılı Berlin’de coşkuyla kutlandı | Video 07:38
Cumhuriyetin 100. yılı Berlin'de coşkuyla kutlandı | Video 31.10.2023 | 12:16
İsrail, katledilen Filistinlilerin kefene sarılı bedenleriyle dalga geçti | Video 00:29
İsrail, katledilen Filistinlilerin kefene sarılı bedenleriyle dalga geçti | Video 31.10.2023 | 09:54
İsrail askerlerinden büyük küstahlık! Gazze’ye bombalar yağarken yüksek müzikle dans edip dalga geçtiler | Video 00:21
İsrail askerlerinden büyük küstahlık! Gazze'ye bombalar yağarken yüksek müzikle dans edip dalga geçtiler | Video 31.10.2023 | 09:09
Eski İsrailli subay’dan skandal sözler! Gazze’de sivil yok 2.5 milyon terörist var | Video 02:22
Eski İsrailli subay'dan skandal sözler! "Gazze'de sivil yok 2.5 milyon terörist var" | Video 31.10.2023 | 09:16
Putin: ABD’nin Orta Doğu’da sürekli kaosa ihtiyacı var | Video 02:48
Putin: "ABD'nin Orta Doğu'da sürekli kaosa ihtiyacı var" | Video 31.10.2023 | 08:44
ABD’nin ikiyüzlülüğü! Ukrayna için ağladı, Gazze için Savaş bu dedi | Video 01:01
ABD'nin ikiyüzlülüğü! Ukrayna için ağladı, Gazze için "Savaş bu" dedi | Video 31.10.2023 | 09:00
İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı görüntülendi | Video 00:10
İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı görüntülendi | Video 31.10.2023 | 08:44
İsrail, 100 askeri araçla Cenin’e baskın düzenledi | Video 06:10
İsrail, 100 askeri araçla Cenin'e baskın düzenledi | Video 30.10.2023 | 15:40
İsrail polisi, öğrencilerin yürüyüşüne gerçek mermiyle müdahale etti | Video 01:57
İsrail polisi, öğrencilerin yürüyüşüne gerçek mermiyle müdahale etti | Video 30.10.2023 | 15:08
Gigi Hadid ve Bella Hadid’in babası Muhammed Hadid İsrail zulmünü anlattı: Annemi eve almadılar! | Video 01:12
Gigi Hadid ve Bella Hadid’in babası Muhammed Hadid İsrail zulmünü anlattı: Annemi eve almadılar! | Video 30.10.2023 | 14:24
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 24. gün | Video 01:12
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 24. gün | Video 30.10.2023 | 12:50
Gazze’de acı bilanço ağırlaşıyor: Katliam tankları sivil aracı böyle hedef aldı! | Video 00:37
Gazze’de acı bilanço ağırlaşıyor: Katliam tankları sivil aracı böyle hedef aldı! | Video 30.10.2023 | 12:41
Gazze’nin sesi oldular! İsrail’in katliamı durdurması için sokaklara döküldüler 03:11
Gazze'nin sesi oldular! İsrail'in katliamı durdurması için sokaklara döküldüler 30.10.2023 | 11:06
Viyana’da PKK’lılar Cumhuriyet’in 100. yılı konserine saldırmaya çalıştı | Video 01:24
Viyana'da PKK'lılar Cumhuriyet'in 100. yılı konserine saldırmaya çalıştı | Video 30.10.2023 | 10:12
İsrail’in Gazze katliamından yeni görüntü | Video 01:47
İsrail'in Gazze katliamından yeni görüntü | Video 30.10.2023 | 09:45
Dünya, Gazze için ayakta | Video 02:13
Dünya, Gazze için ayakta | Video 30.10.2023 | 09:44
İsrail, Kudüs Hastanesi’nin yakınını vurdu | Video 00:51
İsrail, Kudüs Hastanesi’nin yakınını vurdu | Video 30.10.2023 | 08:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA