SON DAKİKA: Moskova'da bombalı suikast! Rus general hayatını kaybetti | Video

Son dakika haberleri: Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araç uzaktan kumandayla patlatıldı. Suikast olduğu düşünülen patlamada üst düzey bir Rus subayın öldüğü bildirildi.