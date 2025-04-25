Video Dünya SON DAKİKA: Moskova'da bombalı suikast! Rus general hayatını kaybetti | Video
SON DAKİKA: Moskova'da bombalı suikast! Rus general hayatını kaybetti | Video

SON DAKİKA: Moskova'da bombalı suikast! Rus general hayatını kaybetti | Video

25.04.2025 | 12:46

Son dakika haberleri: Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araç uzaktan kumandayla patlatıldı. Suikast olduğu düşünülen patlamada üst düzey bir Rus subayın öldüğü bildirildi.

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