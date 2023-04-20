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Stoltenberg: "Ukrayna'nın hak ettiği yer NATO'dur" | Video

20.04.2023 | 16:38

NATO Genel Sekreteri Jean Stoltenberg, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen basın toplantısında, "Ukrayna'nın hak ettiği yer Avrupa-Atlantik ailesidir" dedi.

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NATO Genel Sekreteri Jean Stoltenberg, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Kiev'de olmaktan onur duyduğunu söyleyerek, "Liderliğiniz, silahlı kuvvetlerinizin cesareti ve Ukrayna halkının dayanıklılığı hepimize ilham verdi. Savaşın başlamasının üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen Rusya'nın saldırganlık savaşı, tarifsiz insani acılara neden olmaya devam ediyor. Bu sabah Bucha'yı ziyaret ettim ve orada gördüklerim beni derinden etkiledi. Rusya'nın Ukrayna halkına yönelik vahşeti bugün de devam ediyor. Tüm sorumlulardan hesap sorulmalıdır. Ukrayna'da hayatını kaybedenler adına Anma Duvarı'na da çelenk koydum. Vatanlarını savunurken hayatlarını kaybeden, yaralanan, görülen veya görünmeyen herkese saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"NATO, UKRAYNA'NIN YANINDADIR"
Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'nın her zaman yanında olduğunu söyleyerek, "Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı yasa dışı ilhakından sonra da yanınızda olduk. Bugün Rus işgalcilere karşı kahramanca mücadelenizde ve ülkenizin savunmasında da yanınızdayız. Ve yarın siz ülkenizi yeniden inşa ederken ve Ukrayna halkı için daha parlak bir gelecek için çalışırken de yanınızda olacağız. Yıllar boyunca NATO müttefikleri on binlerce Ukrayna askerine eğitim sağladı. Geçtiğimiz şubat ayından bu yana NATO müttefikleri 65 milyar euroluk askeri yardım da dahil olmak üzere 150 milyar eurodan fazla destek sağladı. Müttefikler artık daha fazla jet, tank ve zırhlı araç teslim ediyor. NATO'nun Ukrayna fonu da tıbbi malzeme, mobil uydu sistemleri ve duba köprüler dahil olmak üzere acil destek sağlıyor. Tüm bunlar, her gün savaş alanında gerçek bir fark oluşturuyor" dedi.

"UKRAYNA'NIN SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM ETMELİYİZ"
Savaşın ne zaman biteceğini bilmediklerini söyleyen Stoltenberg, "Adil ve sürdürülebilir bir barışın önemi konusunda anlaştık. Ve Başkan Zelenskiy'nin barış planını şiddetle karşılıyorum. Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerini güçlendirmeye devam etmeliyiz. Ve Ukrayna'nın güvenliği için sağlam, güçlü düzenlemelerin yürürlükte olduğundan emin olmalıyız. Ukrayna'nın hak ettiği yer Avrupa-Atlantik ailesidir. Ukrayna'nın hak ettiği yer NATO'dur. Ve zamanla desteğimiz bunu mümkün kılmanıza yardımcı olacaktır. NATO bugün, yarın ve ne kadar sürerse sürsün yanınızdadır" şeklinde konuştu.

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