Video Dünya Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç operasyonu başladı | Video
Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç operasyonu başladı | Video

Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç operasyonu başladı | Video

08.12.2024 | 13:29

Suriye Milli Ordusu (SMO) terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki Münbiç’e yönelik operasyon başlattı. SMO, Münbiç’in yüzde 80’inin kontrol altına alındığını bildirdi.

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