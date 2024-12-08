Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç operasyonu başladı | Video
Suriye Milli Ordusu (SMO) terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki Münbiç’e yönelik operasyon başlattı. SMO, Münbiç’in yüzde 80’inin kontrol altına alındığını bildirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:04
Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç operasyonu başladı | Video 08.12.2024 | 13:29
05:03
03:16
00:18
13:57
Beşar Esad rejimi devrildi, Suriye'de kutlamalar başladı | Video 08.12.2024 | 10:33
03:01
Esad nerede? Esad Tahran'a mı kaçtı? Tahran'dan canlı yayınla son dakika... 07.12.2024 | 10:51
05:07
Rejim karşıtı güçler adım adım ilerliyor! Muhaliflerden 'Hama' kutlaması 06.12.2024 | 18:35
01:40
00:39
Fransa'da güvenoyu alamayan hükümet düştü | Video 05.12.2024 | 08:39
17:11
İşte PKK/YPG'nin Halep'teki 40 kilometrelik terör tüneli | Video 04.12.2024 | 16:27
00:10
Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile görüştü | Video 04.12.2024 | 15:08
00:25
04:59
Muhaliflerin Hama'da ilerlemesi drone kamerasında | Video 04.12.2024 | 13:22
03:12
Rejimin izlerinin silindiği Halep'te tarihi kalede zafer kutlaması | Video 04.12.2024 | 12:33
12:04
05:21
01:03
SMO, Esad rejiminden ele geçirdiği tankları karargahına sevk ediyor | Video 04.12.2024 | 08:39
00:34
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon: “Sıkıyönetim kararı kaldırılacak” | Video 04.12.2024 | 08:38
10:30
Emevi Camii'nden özel görüntüler | Video 03.12.2024 | 14:13
05:01
Gürcistan'da göstericiler yine polisle çatıştı: 34 gözaltı | Video 03.12.2024 | 12:54