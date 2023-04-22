Video Dünya Tayland'da bayram namazına yoğun ilgi | Video
Tayland'da bayram namazına yoğun ilgi | Video

Tayland'da bayram namazına yoğun ilgi | Video

22.04.2023 | 13:54

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını Tayland İslam Merkezi'ndeki camide kıldı. Namaz için ayrılan alan tamamen dolarken, çok sayıda kişi namazını dışarıda kılmak zorunda kaldı.

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Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Müslümanlar, bayram namazı için Tayland İslam Merkezi'nde bir araya geldi. Ülkenin en büyük camilerinden biri olan 3 bin kişi kapasiteli Tayland İslam Merkezindeki camide cemaat için ayrılan alan tamamen dolarken, çok sayıda kişi namazını caminin dışında kılmak zorunda kaldı. Nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sinin Müslüman olduğu Tayland'da bayram namazına farklı ülkelerden gelen Müslümanların da katılımıyla renkli görüntüler ortaya çıktı. Yan yana saf tutan Müslümanlar, namazın ardından birbirleriyle bayramlaşıp hatıra fotoğrafları çektirdi.

Eşiyle beraber bayram namazına gelen Türkçe bilen Tay vatandaşı Muhammad İdris, ülkesinde bayram namazlarına olan ilginin her geçen yıl daha da artmasından memnuniyet duyduğunu belirtirken, Türk halkının da bayramını kutladı.

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