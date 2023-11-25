Tayland'da havai fişek festivali renkli görüntüler oluşturdu | Video
Tayland'ın ünlü eğlence ve tatil şehri Pattaya'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen havai fişek festivali bu yıl da renkli görüntülerle başladı.
Her yıl çeşitli ülkelerden gelen havai fişek takımlarının yarıştığı festivalde bu yıl Çin, Malezya, Sırbistan, Filipinler ve Singapur ülkeleri yer alıyor. İki gün süren yaklaşık 400 bin ziyaretçinin katıldığı festivalde havai fişek gösterilerinin yanı sıra dron gösterileri, plaj konserleri, su sporları yarışmaları ve Tayland sokak yemekleri pazarı da bulunuyor.
Festivale şehir dışından yoğun katılım olması nedeniyle Pattaya şehrine giriş yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Festivalin ilk gününde Pattaya şehri yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrarken, festivalin gerçekleştiği Pattaya plajı yolu araç trafiğine kapatıldı. Pattaya polisi, festival nedeniyle şehir ve çevresinde güvenlik önlemlerini arttırırken, etkinlikler süresince yabancı turistlere yardımcı olmak adına çeşitli ülkelerin dillerini konuşan yabancı polislere görev verdi.
Festivalin ikinci gününde ise yarışmacı ülkelerin havai fişek gösterileri sonrasında toplam puanlamada en iyi dereceyi elde eden ülke takımı Pattaya Valiliği tarafından ödüllendirilecek.
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