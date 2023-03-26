Video Dünya Tayland'da Müslüman turistler için helal sertifikalı restoranlar | Video
Tayland'da Müslüman turistler için helal sertifikalı restoranlar | Video

Tayland'da Müslüman turistler için helal sertifikalı restoranlar | Video

26.03.2023 | 08:30

Dünyanın en büyük tatil merkezlerinden biri olan Güney Asya ülkesi Tayland, Müslüman turistler için helal sertifikalı restoranları gösteren e-kılavuz uygulamasını başlattı.

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Tayland Turizm Bakanlığı'nın bu yıl başlattığı ve ülkenin çeşitli turizm şehirlerinde düzenlenen İslami Turizm konferanslarında, resmi kurumlar ve özel sektör yetkilileri bir araya gelerek yabancı Müslüman turistleri ülkeye çekmek için yapılabilecek olası adımları görüşüyor. Tayland Turizm Bakanlığı Turistik Cazibe Merkezleri Geliştirme Bölümü Direktörü Athuek Phrasenmoon yaptığı açıklamada, Müslüman turistlerin hızlı büyüyen ve yüksek harcama gücüne sahip ülkelerden geldiğine dikkat çekerken, Tayland'a 2022 yılında yalnızca Orta Doğu'dan 11.8 milyon turist geldiğini ve ülkeye gelen Müslüman turist sayısında 2019 yılına göre %65 artış olduğunu ifade etti.

Athuek, Tayland'da İslami Turizmi geliştirmek üzere öncelikle Bangkok, Chiang Mai ve Krabi gibi büyük şehirlerdeki otellere mescit bulundurmaları ve bu şehirlerdeki tüm restoran ile sokak satıcılarına 'helal' sertifikası teşfikinde bulunulduğunu belirtti. Athuek ayrıca turizm sektörü yöneticilerine İslam'ın en kutsal ayı olan Ramazan ayında çeşitli kampanyalar yürütmeleri yönünde tavsiyelerde bulunulduğunu belirtti.

Tayland Turizm Bakanlığı bu ay içinde 'Müslüman Dostu- Gastronomi' adlı bir e-kılavuz uygulamasını da başlattı. Uygulama kapsamında Tayland'ın çeşitli turizm merkezlerindeki genel turistik bilgilerin yanı sıra Müslüman turistlere yönelik özel rotalar, 'helal' sertifikalı restoranlar ve alışveriş noktaları, bölgelerdeki ibadethaneler gibi bilgiler yer alıyor.

Dünya Küresel Müslüman Seyahat Endeksi 2022 verilerine göre Tayland, Müslümanlar turistlerin seyahat ettiği gayrimüslim ülkeler listesinde dördüncü sırada yer alıyor.

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