Tayland'da pet şişelerden yaptığı botla denize açılan adam mahsur kaldı | Video
Tayland'da pet şişelerden yaptığı botla bir adaya gitmek üzere kıyıdan açılan evsiz adam, şiddetli rüzgarın etkisiyle denizin ortasında savrularak mahsur kaldı. Çaresiz adam, gelen ihbar üzerine sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
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