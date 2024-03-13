Video Dünya Tayland'da pet şişelerden yaptığı botla denize açılan adam mahsur kaldı | Video
Tayland'da pet şişelerden yaptığı botla denize açılan adam mahsur kaldı | Video

Tayland'da pet şişelerden yaptığı botla denize açılan adam mahsur kaldı | Video

13.03.2024 | 14:47

Tayland'da pet şişelerden yaptığı botla bir adaya gitmek üzere kıyıdan açılan evsiz adam, şiddetli rüzgarın etkisiyle denizin ortasında savrularak mahsur kaldı. Çaresiz adam, gelen ihbar üzerine sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tayland'ın Pattaya şehrinde "Somkiat Amca" olarak bilinen 53 yaşındaki evsiz adam, 7.5 kilometre uzaklıktaki Ko Lan Adası'na gitmek üzere pet şişelerden yaptığı botla dün sabah saatlerinde denize açıldı. Ancak botu şiddetli rüzgar ve güçlü akıntının etkisiyle savrulmaya başladı. Durumu fark eden bir sürat teknesi, sahil güvenliğe ihbarda bulundu. Harekete geçen sahil güvenlik ekibi, botla savrulan adamı kıyıdan yaklaşık 2.4 kilometre uzaklıkta buldu. Adam tekneye alınırken, pet şişelerden yaptığı botu da sahil güvenlik teknesine bağlanarak kıyıya kadar çekildi. Evsiz olduğu ve geçimini plastik toplayarak sağladığı öğrenilen adam, sabah erken saatlerde denize açıldığını ancak ilerleyen saatlerde şiddetli rüzgarın etkisiyle botun kontrolünü kaybettiğini belirtti.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tayland’da pet şişelerden yaptığı botla denize açılan adam mahsur kaldı | Video 02:37
Tayland'da pet şişelerden yaptığı botla denize açılan adam mahsur kaldı | Video 13.03.2024 | 14:47
ABD’den Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık askeri yardım | Video 01:14
ABD’den Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık askeri yardım | Video 13.03.2024 | 12:54
Putin: “Rusya nükleer silah kullanmaya hazır” | Video 04:13
Putin: “Rusya nükleer silah kullanmaya hazır” | Video 13.03.2024 | 12:54
Rusya Ukrayna’yı vurdu: 6 ölü | Video 02:56
Rusya Ukrayna’yı vurdu: 6 ölü | Video 13.03.2024 | 12:18
Çin’de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı | Video 03:17
Çin’de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı | Video 13.03.2024 | 11:20
Japon firmanın “Kairos” roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti | Video 00:52
Japon firmanın “Kairos” roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti | Video 13.03.2024 | 10:42
ABD’den Polonya’ya bin 798 adet füze satışına onay | Video 04:48
ABD'den Polonya'ya bin 798 adet füze satışına onay | Video 13.03.2024 | 08:40
ABD’li yazar ve eşi, Ramazan’ın gelişiyle Müslüman oldu | Video 01:45
ABD’li yazar ve eşi, Ramazan’ın gelişiyle Müslüman oldu | Video 12.03.2024 | 19:11
Azerbaycan Özel Kuvvetleri’nden zorlu kış şartlarında tatbikat | Video 02:18
Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nden zorlu kış şartlarında tatbikat | Video 12.03.2024 | 16:41
Rusya’da 15 kişiyi taşıyan askeri nakliye uçağı düştü | Video 01:13
Rusya'da 15 kişiyi taşıyan askeri nakliye uçağı düştü | Video 12.03.2024 | 16:41
TDV’den Bangladeş’te İslam’ı seçen 100 aileye Ramazan kolileri | Video 05:20
TDV’den Bangladeş’te İslam'ı seçen 100 aileye Ramazan kolileri | Video 12.03.2024 | 14:31
Sosyal medyada milyonlar izlendi! Bu restoranda servisi Robot Aisha yapıyor: Gelen gitmek istemiyor... | Video 00:26
Sosyal medyada milyonlar izlendi! Bu restoranda servisi "Robot Aisha" yapıyor: "Gelen gitmek istemiyor..." | Video 12.03.2024 | 13:27
Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 2 tesiste yangın çıktı | Video 01:06
Ukrayna'dan Rusya'ya İHA saldırısı: 2 tesiste yangın çıktı | Video 12.03.2024 | 13:20
Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye ilk yardım gemisi yola çıktı | Video 01:19
Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye ilk yardım gemisi yola çıktı | Video 12.03.2024 | 12:28
İsrail askerlerinde Filistinli sağlık çalışanlarına işkence | Video 00:48
İsrail askerlerinde Filistinli sağlık çalışanlarına işkence | Video 12.03.2024 | 12:39
Bakan Göktaş’tan Birleşmiş Milletler’de İsrail protestosu | Video 01:52
Bakan Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de "İsrail" protestosu | Video 12.03.2024 | 09:15
İsrail’in en büyük havalimanı Ben Gurion vuruldu! İşte ilk görüntüler... | Video 00:12
İsrail'in en büyük havalimanı Ben Gurion vuruldu! İşte ilk görüntüler... | Video 12.03.2024 | 09:07
İsveç NATO’nun 32. üyesi oldu! NATO Karargahı’nda bayrak çekme töreni düzenleniyor | Video 06:28
İsveç NATO'nun 32. üyesi oldu! NATO Karargahı'nda bayrak çekme töreni düzenleniyor | Video 11.03.2024 | 14:21
New York Times Meydanı’nda ilk teravih namazı kılındı | Video 02:00
New York Times Meydanı'nda ilk teravih namazı kılındı | Video 11.03.2024 | 09:38
Tokyo’da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı | Video 04:10
Tokyo'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı | Video 10.03.2024 | 16:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA