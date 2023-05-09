The Economist dergisinin Erdoğan düşmanlığı | Video
İngiliz The Economist dergisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal tutumunu sürdürüyor. 14 Mayıs'ta yılın en önemli seçiminin yapılacağının belirten dergi, kapağında Türk bayrağı ile birlikte "Erdoğan gitmeli" ifadesine yer vermişti. Tüm mesaisini Türkiye'deki seçimlere yön verme çabalarına ayıran dergi, düşmanca tutumunu sosyal medya hesaplarına da taşıdı. Dergi, Twitter hesabının ana görselinde yine Erdoğan'ı hedef aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:21
Tunus’ta sinagog yakınında silahlı saldırı: 4 ölü | Video 10.05.2023 | 10:24
03:11
02:38
İtalyan öğrencilerden “çadırlı” kira protestosu | Video 09.05.2023 | 21:19
01:56
Pakistan’da Imran Khan’ın tutuklanması protesto edildi | Video 09.05.2023 | 16:06
04:56
01:27
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a tutuklama | Video 09.05.2023 | 14:21
05:53
Rusya'da Zafer Bayramı gövde gösterisiyle kutlandı | Video 09.05.2023 | 13:39
01:43
Meksika’da yanlış deprem alarmı halkı sokağa döktü | Video 09.05.2023 | 13:28
00:38
Hindistan’da otobüs köprüden uçtu: 22 ölü | Video 09.05.2023 | 11:47
00:38
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric kaydırakta sıkıştı | Video 09.05.2023 | 11:47
02:11
İsrail Gazze’ye hava saldırısı: 13 Filistinli öldü | Video 09.05.2023 | 10:26
02:08
The Economist dergisinin Erdoğan düşmanlığı | Video 09.05.2023 | 09:34
01:12
Japonya’daki tren istasyonunda korkutan patlama: 1 yaralı | Video 08.05.2023 | 14:08
00:38
Japonya'da nehirdeki set çöktü, ev ve araçlar sular altında kaldı! | Video 08.05.2023 | 10:54
01:03
03:24
ABD’de araç otobüs durağına daldı: Ölüler ve yaralılar var! | Video 08.05.2023 | 08:44
00:55
Hindistan’da tekne faciası: 16 ölü | Video 08.05.2023 | 08:44
00:38
Londra’daki monarşi karşıtı eylemde 52 gözaltı | Video 07.05.2023 | 15:16
01:08
Kanada’da orman yangınları 110 farklı noktada devam ediyor | Video 07.05.2023 | 13:11
08:03
Bir aydır hastanede yatan Berlusconi’den ilk mesaj | Video 07.05.2023 | 12:13