The Economist dergisinin Erdoğan düşmanlığı | Video

İngiliz The Economist dergisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal tutumunu sürdürüyor. 14 Mayıs'ta yılın en önemli seçiminin yapılacağının belirten dergi, kapağında Türk bayrağı ile birlikte "Erdoğan gitmeli" ifadesine yer vermişti. Tüm mesaisini Türkiye'deki seçimlere yön verme çabalarına ayıran dergi, düşmanca tutumunu sosyal medya hesaplarına da taşıdı. Dergi, Twitter hesabının ana görselinde yine Erdoğan'ı hedef aldı.