Tren rayların üzerindeki araca çarptı, 3 kişi son anda kurtuldu | Video 10.05.2023 | 12:28 ABD’nin Dallas kentinde hızla gelen yük treni, hemzemin geçitteki raylarda bekleyen aracı biçti. Araçtaki 3 kişinin kazadan saniyeler önce kendilerini dışarı atmasıyla facianın eşiğinden dönüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Dallas kentinde bir yük treni, hemzemin geçitteki rayların üzerinde bekleyen araca çarptı. Araçtaki 3 kişi son anda dışarı çıkmayı başarırken, çarpmanın şiddetiyle araç savruldu. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Polisten yapılan açıklamaya göre kazada yaralanan olmadı.Görgü tanıkları, aracın rayların arkasında durmak yerine üzerinde beklediğini aktardı.