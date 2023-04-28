Video Dünya Trump, sahnede Biden'ı taklit etti | Video
Trump, sahnede Biden'ı taklit etti | Video

Trump, sahnede Biden'ı taklit etti | Video

28.04.2023 | 10:44

ABD Eski Başkanı Donald Trump, yönünü şaşırınca yaptığı hareket ile gündem oldu. Önümüzdeki yıl yapılacak olan seçimlere hazırlanan Trump, yolunu şaşırmış gibi yaparak Joe Biden'a gönderme yaptı.

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