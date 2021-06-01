Video Dünya Uçakta kadın yolcuya maske saldırısı!

Uçakta kadın yolcuya maske saldırısı!

Uçakta kadın yolcuya maske saldırısı!
01.06.2021 | 13:56

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İspanya'dan İtalya'ay giden yolcu uçağında maske sebebiyle başlayan tartışmada kadın yolcuya saldırı anı kamerada...

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