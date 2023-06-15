Ukrayna polisi enkaz altında kalan kadını böyle kurtardı | Video 15.06.2023 | 15:47 Ukrayna polisi, Rusya’nın füze saldırısı düzenlediği Kramatorsk kentindeki yerleşim yerinde enkaz altında kalan bir kadını kurtardı. O anlar polisin telefon kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ukrayna polisi dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusya tarafından sabaha karşı Kramatorsk kentine düzenlenen füze saldırısında yıkılan yerleşim yerlerinde kurtarma çalışmaları yapıldığını kaydetti. Birkaç saat süren kurtarma çalışması sonucunda bir kadın ve bir erkeğin enkaz altından kurtarıldığını açıklayan Ukrayna polisi, yaralıların tedavi altına alındığını belirtti. Enkaz altında kalan kadının çıkarılma anları ise polisin telefon kamerasına yansıdı.