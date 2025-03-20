Video Dünya Ukrayna'dan stratejik Rus bombardıman uçaklarının bulunduğu askeri üsse saldırı | Video
Ukrayna'dan stratejik Rus bombardıman uçaklarının bulunduğu askeri üsse saldırı | Video

Ukrayna'dan stratejik Rus bombardıman uçaklarının bulunduğu askeri üsse saldırı | Video

20.03.2025 | 14:17

Ukrayna ordusu Rusya'nın Saratov bölgesinde nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçaklarının bulunduğu Engels hava üssünü hedef aldı. Hava üssünden alevler yükselirken, çevredeki 30 evde hasar oluştu. Engels'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

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Ukrayna ordusu, Rusya'nın Saratov bölgesinde Tupolev Tu-160 nükleer kapasiteli ağır stratejik bombardıman uçaklarının yer aldığı Engels hava üssüne insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdi. Saratov Valisi Roman Busargin, hava üssünden alevler yükseldiğini, çevredeki 30 evde hasar meydana geldiğini ve sakinlerin tahliye edildiğini açıkladı. Hava üssünün bulunduğu Engels'ta yerel düzeyde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Saratov bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait 54 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna, Engels hava üssüne daha önce de saldırılar düzenlemişti. Ocak ayında üsse hizmet veren bir petrol deposu vurulmuş, çıkan yangının 5 gün sürdüğü belirtilmişti.

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