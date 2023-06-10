Video Dünya Ukraynalı boksör, sel bölgesinde hayvanları ve yaşlıları kurtarıyor | Video
Ukraynalı boksör, sel bölgesinde hayvanları ve yaşlıları kurtarıyor | Video

Ukraynalı boksör, sel bölgesinde hayvanları ve yaşlıları kurtarıyor | Video

10.06.2023 | 09:06

Ukraynalı boksör Andrii Petukhov, Kakhovka barajının yıkılması sonucu sel basan Nova Kakhovka kenti ve çevresinde mahsur kalan yardıma muhtaç yaşlıları ve hayvanları, şişme botuyla kurtarmaya devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da da boks maçlarına çıkan Ukraynalı boksör Andrii Petukhov ve arkadaşları, Herson yakınlarında bulunan Kakhovka HES barajının bombalanarak yıkılması sonrasında sel basan evlerinde mahsur kalan ve yardıma ihtiyacı olan yaşlıları, botlarla güvenli yerlere götürmeye devam ettiklerini belirtti. Yardım çalışmalarını kısa videolarla sosyal medyada paylaşan Ukraynalı sporcu Andrii Petukhov, 6 Haziran'dan itibaren sel basan bölgelerde şişme botlarla gezerek mahsur kalan hayvanları kurtardı, evlerinden ayrılamayan çevre halkına su ve ilk yardım malzemeleri götürdü.

KARA MAYINLARI SELDE SÜRÜKLENİYOR
Petukhov ve arkadaşları, sel bölgesini gün boyunca gezerek evlerinde mahsur kalan ve ihtiyaçlarını gideremeyen yaşlı hastalara da yardımcı oldu. Bazı hastaları battaniyelerle evlerinden indirip yine şişme botlarla güvenli yerlere götürdüler. Uluslararası kuruluşlar, bölge halkının en önemli ihtiyaçları arasında temiz su olduğunu vurgularken sel dışında bir diğer tehlikenin ise kara mayınları olduğu belirtildi. Toprağa gömülü kara mayınlarının sel nedeniyle sürüklenerek yer değiştirdiğine dikkat çekildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ukraynalı boksör, sel bölgesinde hayvanları ve yaşlıları kurtarıyor | Video 05:01
Ukraynalı boksör, sel bölgesinde hayvanları ve yaşlıları kurtarıyor | Video 10.06.2023 | 09:06
New York’taki mücevher müzayedesinde çifte rekor | Video 03:13
New York'taki mücevher müzayedesinde çifte rekor | Video 09.06.2023 | 14:22
Çin’de yollarda yarık oluştu: 3 binden fazla kişi tahliye edildi | Video 02:12
Çin'de yollarda yarık oluştu: 3 binden fazla kişi tahliye edildi | Video 09.06.2023 | 13:16
Endonezya’daki Anak Krakatau Yanardağı’nda patlama! | Video 00:26
Endonezya’daki Anak Krakatau Yanardağı'nda patlama! | Video 09.06.2023 | 13:05
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna’nın Zaporijya taarruzları püskürtüldü” | Video 03:07
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "Ukrayna'nın Zaporijya taarruzları püskürtüldü” | Video 08.06.2023 | 20:21
Zelenskiy’den hidroelektrik santralinin vurulduğu Herson’a ziyaret | Video 02:18
Zelenskiy’den hidroelektrik santralinin vurulduğu Herson’a ziyaret | Video 08.06.2023 | 15:19
Fransa’da bıçaklı saldırı! Başbakan olay yerine gidiyor | Video 00:23
Fransa’da bıçaklı saldırı! Başbakan olay yerine gidiyor | Video 08.06.2023 | 15:19
ABD’de LGBT yürüyüşünde İncil ayetleri okuyan kişi tutuklandı | Video 01:17
ABD'de LGBT yürüyüşünde İncil ayetleri okuyan kişi tutuklandı | Video 08.06.2023 | 15:44
Güney Kore’de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı | Video 00:41
Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı | Video 08.06.2023 | 13:10
Güney Kore’de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı | Video 00:41
Güney Kore'de yürüyen merdiven ters yöne hareket etti: 14 yaralı | Video 08.06.2023 | 13:08
Zombi istilası gibi! ABD’de uyuşturucu kullanımı korkutucu boyutta | Video 01:11
Zombi istilası gibi! ABD'de uyuşturucu kullanımı korkutucu boyutta | Video 08.06.2023 | 13:16
Kanada’daki yangın sonrası New York’ta hava kalitesi tehlikeli seviyede | Video 00:12
Kanada'daki yangın sonrası New York’ta hava kalitesi tehlikeli seviyede | Video 08.06.2023 | 13:10
Ukrayna’daki hidroelektrik santraline saldırı: 1 ölü | Video 03:01
Ukrayna’daki hidroelektrik santraline saldırı: 1 ölü | Video 07.06.2023 | 15:02
Kaliforniya’da aileler LGBT’li grubun saldırısına uğradı! O anlar kamerada | Video 01:18
Kaliforniya’da aileler LGBT’li grubun saldırısına uğradı! O anlar kamerada | Video 07.06.2023 | 14:35
ABD’de lise mezuniyetinde silahlı saldırı: 2 ölü | Video 00:13
ABD’de lise mezuniyetinde silahlı saldırı: 2 ölü | Video 07.06.2023 | 10:39
Metro raylarına düşen görevli elektrik akımına kapılarak öldü | Video 01:57
Metro raylarına düşen görevli elektrik akımına kapılarak öldü | Video 07.06.2023 | 08:49
Haiti’deki sel felaketinde can kaybı 42’ye yükseldi | Video 01:40
Haiti’deki sel felaketinde can kaybı 42’ye yükseldi | Video 06.06.2023 | 11:07
Herson’da hidroelektrik santrali vuruldu! Rusya ile Ukrayna birbirini suçladı | Video 01:23
Herson'da hidroelektrik santrali vuruldu! Rusya ile Ukrayna birbirini suçladı | Video 06.06.2023 | 11:07
Haiti’de sel felaketi: 15 ölü, 8 kayıp | Video 04:03
Haiti’de sel felaketi: 15 ölü, 8 kayıp | Video 05.06.2023 | 13:02
SON DAKİKA! Kırgızistan’da darbe girişimi! İşte ilk görüntüler 03:49
SON DAKİKA! Kırgızistan'da darbe girişimi! İşte ilk görüntüler 05.06.2023 | 13:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA