Ukraynalı boksör, sel bölgesinde hayvanları ve yaşlıları kurtarıyor | Video 10.06.2023 | 09:06 Ukraynalı boksör Andrii Petukhov, Kakhovka barajının yıkılması sonucu sel basan Nova Kakhovka kenti ve çevresinde mahsur kalan yardıma muhtaç yaşlıları ve hayvanları, şişme botuyla kurtarmaya devam ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da da boks maçlarına çıkan Ukraynalı boksör Andrii Petukhov ve arkadaşları, Herson yakınlarında bulunan Kakhovka HES barajının bombalanarak yıkılması sonrasında sel basan evlerinde mahsur kalan ve yardıma ihtiyacı olan yaşlıları, botlarla güvenli yerlere götürmeye devam ettiklerini belirtti. Yardım çalışmalarını kısa videolarla sosyal medyada paylaşan Ukraynalı sporcu Andrii Petukhov, 6 Haziran'dan itibaren sel basan bölgelerde şişme botlarla gezerek mahsur kalan hayvanları kurtardı, evlerinden ayrılamayan çevre halkına su ve ilk yardım malzemeleri götürdü.

KARA MAYINLARI SELDE SÜRÜKLENİYOR

Petukhov ve arkadaşları, sel bölgesini gün boyunca gezerek evlerinde mahsur kalan ve ihtiyaçlarını gideremeyen yaşlı hastalara da yardımcı oldu. Bazı hastaları battaniyelerle evlerinden indirip yine şişme botlarla güvenli yerlere götürdüler. Uluslararası kuruluşlar, bölge halkının en önemli ihtiyaçları arasında temiz su olduğunu vurgularken sel dışında bir diğer tehlikenin ise kara mayınları olduğu belirtildi. Toprağa gömülü kara mayınlarının sel nedeniyle sürüklenerek yer değiştirdiğine dikkat çekildi.