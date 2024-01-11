Uluslararası Adalet Divanında İsrail'e, Gazze'de "soykırım niyetini kanıtladığı" suçlaması yöneltildi
Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasının Uluslararası Adalet Divan'ındaki (ICJ) duruşmasında, kanıt olarak Anadolu Ajansı'nın (AA) fotoğrafları sunuldu. ICJ'de görülen duruşmada Güney Afrika'yı temsil eden avukatlardan Adila Hassim'in hitabı sırasında kanıt olarak AA'nın fotoğrafları gösterildi.
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