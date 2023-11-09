Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan dünyaya çağrı: "Daha geç olmadan Siyonistleri durduralım" | Video

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran katil İsrail'e ateş püskürdü. İsrail'in tüm Arap ve Müslüman halkını yok etmek istediğini, daha sonra Hıristiyanlara doğru ilerleyeceklerini söyleyen Maduro, "Çok geç olmadan katliamları durduralım. Siyonist soykırımı durduralım." dedi.