Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video
İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin merkez bölgelerinde sirenlerin çaldığını ve halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldığını açıkladı. Füzenin İsrail hava sahasına girmeden önce düşürüldüğü bildirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video 20.03.2025 | 08:19
00:59
02:58
04:03
04:45
New York’ta binlerce Filistin destekçisi Times Meydanı’nda toplandı | Video 19.03.2025 | 08:24
06:44
06:20
ABD’deki fırtınalarda can kaybı 42’ye yükseldi | Video 18.03.2025 | 12:44
03:48
Honduras'ta kalkış yapan uçak saniyeler sonra suya düştü: 12 ölü | Video 18.03.2025 | 11:16
03:48
Honduras'ta kalkış yapan uçak saniyeler sonra suya düştü: 12 ölü | Video 18.03.2025 | 11:08
07:05
Artvin’de heyelanda bir ev takla atarak devrildi, o anlar kamerada | Video 18.03.2025 | 11:08
16:05
01:40
İsrail Gazze Şeridi’ne saldırdı: En az 300 kişi hayatını kaybetti | Video 18.03.2025 | 08:35
02:47
02:54
Etna Yanardağı patlarken kayak yaptı | Video 17.03.2025 | 15:30
01:06
Trump’ın emri sonrasında hedef olan Yemen’de bilanço ağırlaşıyor | Video 17.03.2025 | 12:14
00:30
Tayland'da dalış teknesi yandı: İngiliz turist hayatını kaybetti | Video 17.03.2025 | 11:13
02:20
01:44
Pakistan’da bombalı saldırı: 6 ölü | Video 16.03.2025 | 12:40
00:59