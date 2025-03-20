Video Dünya Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video

Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video

20.03.2025 | 08:19

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin merkez bölgelerinde sirenlerin çaldığını ve halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldığını açıkladı. Füzenin İsrail hava sahasına girmeden önce düşürüldüğü bildirildi.

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Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırılarına yeniden hız kazandıran İsrail'e Yemen'den misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin merkez bölgelerinde sirenlerin çaldığı ve halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldığı bildirildi. Füzenin ülkenin hava sahasına girmeden önce İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü aktarıldı. İsrail basını ise, düşen füze enkazına bağlı ciddi bir yaralanma bildirilmediğini, ancak yaşanan panik anları sırasında bazı yaralanmalar meydana geldiğini duyurdu. Henüz resmi olarak hiçbir grubun üstlenmediği saldırıyı, Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.
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