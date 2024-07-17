Video Dünya Yeni Zelanda'da nadir görülen balina karaya vurdu
Yeni Zelanda'da nadir görülen balina karaya vurdu

Yeni Zelanda'da nadir görülen balina karaya vurdu

17.07.2024 | 12:40

Yeni Zelanda'da nadir görülen ve yalnızca 6 örneğine rastlanan gagalı balina karaya vurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Dünya'da nadir rastlanan "kürek dişli gagalı balina" Yeni Zelanda'da görüldü. 5 metre uzunluğundaki balinanın Otago bölgesinde karaya vurduğunu açıklandı.


Uzmanlar tarafından kürek dişli balina olduğu tahmin edilen deniz canlısının türünün doğrulanması halinde çok önemli bir bilimsel veri olarak kayıtlara geçeceği belirtildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yeni Zelanda’da nadir görülen balina karaya vurdu 00:50
Yeni Zelanda'da nadir görülen balina karaya vurdu 17.07.2024 | 12:40
Afganistan’da sel felaketi: 40 ölü, 347 yaralı | Video 00:45
Afganistan’da sel felaketi: 40 ölü, 347 yaralı | Video 16.07.2024 | 16:23
SON DAKİKA: Katil İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı: 21 şehit, çok sayıda yaralı | Video 00:56
SON DAKİKA: Katil İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı: 21 şehit, çok sayıda yaralı | Video 16.07.2024 | 15:25
Umman’da cami yakınında silahlı saldırı: 4 ölü | Video 01:04
Umman'da cami yakınında silahlı saldırı: 4 ölü | Video 16.07.2024 | 11:57
İtalya’da Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü | Video 01:44
İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü | Video 16.07.2024 | 10:55
Gazze’de can kaybı 38 bin 664’e yükseldi | Video 02:14
Gazze'de can kaybı 38 bin 664'e yükseldi | Video 15.07.2024 | 16:01
Kas yapmak için köpek maması yiyorlar! Akıl almaz anlar böyle kaydedildi... | Video 00:14
Kas yapmak için köpek maması yiyorlar! Akıl almaz anlar böyle kaydedildi... | Video 15.07.2024 | 16:02
Denizden çıkan canlıya gözlemciler bile inanamadı! Adeta korku filminden fırlamış gibi… | Video 00:09
Denizden çıkan canlıya gözlemciler bile inanamadı! Adeta korku filminden fırlamış gibi… | Video 15.07.2024 | 14:32
Trump: Ölmüş olmam gerekiyordu | Video 02:01
Trump: "Ölmüş olmam gerekiyordu" | Video 15.07.2024 | 14:12
Somali’de bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü, 20 yaralı | Video 00:37
Somali’de bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü, 20 yaralı | Video 15.07.2024 | 10:37
Kırgızistan’daki selde 1 çocuk öldü, 4 kişi kayıp | Video 00:56
Kırgızistan’daki selde 1 çocuk öldü, 4 kişi kayıp | Video 15.07.2024 | 09:47
Kırgızistan’daki selde 1 çocuk öldü, 4 kişi kayıp | Video 00:56
Kırgızistan’daki selde 1 çocuk öldü, 4 kişi kayıp | Video 15.07.2024 | 09:45
ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump’a yapılan suikast girişimi hakkında konuştu | Video 06:20
ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'a yapılan suikast girişimi hakkında konuştu | Video 15.07.2024 | 08:42
Trump’a suikast girişiminin görgü tanığı konuştu! Polisleri uyardık, bir şey yapmadılar! | Video 01:35
Trump'a suikast girişiminin görgü tanığı konuştu! "Polisleri uyardık, bir şey yapmadılar!" | Video 14.07.2024 | 10:29
Suikaste uğrayıp yaralanan Donald Trump, New Jersey’e geldi | Video 00:18
Suikaste uğrayıp yaralanan Donald Trump, New Jersey'e geldi | Video 14.07.2024 | 09:19
Netanyahu: Muhammed Deif’in öldürülüp öldürülmediği belli değil | Video 08:15
Netanyahu: “Muhammed Deif'in öldürülüp öldürülmediği belli değil” | Video 14.07.2024 | 08:43
Silahlı saldırıya uğrayan Donald Trump’ın destekçileri New York’ta toplanıyor | Video 00:45
Silahlı saldırıya uğrayan Donald Trump'ın destekçileri New York'ta toplanıyor | Video 14.07.2024 | 08:43
Donald Trump’a suikast girişimi! İşte dünyanın konuştuğu o anlar | Video 01:58
Donald Trump'a suikast girişimi! İşte dünyanın konuştuğu o anlar | Video 14.07.2024 | 08:43
İsrail’den Han Yunus’a saldırı! 100’ü aşkın ölü ve onlarca yaralı var... | Video 17:15
İsrail'den Han Yunus'a saldırı! 100'ü aşkın ölü ve onlarca yaralı var... | Video 13.07.2024 | 12:47
Nepal’de toprak kayması: 12 ölü, 63 kayıp | Video 02:15
Nepal'de toprak kayması: 12 ölü, 63 kayıp | Video 12.07.2024 | 12:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA