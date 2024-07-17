Yeni Zelanda'da nadir görülen balina karaya vurdu 17.07.2024 | 12:40 Yeni Zelanda'da nadir görülen ve yalnızca 6 örneğine rastlanan gagalı balina karaya vurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dünya'da nadir rastlanan "kürek dişli gagalı balina" Yeni Zelanda'da görüldü. 5 metre uzunluğundaki balinanın Otago bölgesinde karaya vurduğunu açıklandı.



Uzmanlar tarafından kürek dişli balina olduğu tahmin edilen deniz canlısının türünün doğrulanması halinde çok önemli bir bilimsel veri olarak kayıtlara geçeceği belirtildi.