Yeni Zelanda'da nadir görülen balina karaya vurdu
Yeni Zelanda'da nadir görülen ve yalnızca 6 örneğine rastlanan gagalı balina karaya vurdu.
Dünya'da nadir rastlanan "kürek dişli gagalı balina" Yeni Zelanda'da görüldü. 5 metre uzunluğundaki balinanın Otago bölgesinde karaya vurduğunu açıklandı.
Uzmanlar tarafından kürek dişli balina olduğu tahmin edilen deniz canlısının türünün doğrulanması halinde çok önemli bir bilimsel veri olarak kayıtlara geçeceği belirtildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
Yeni Zelanda'da nadir görülen balina karaya vurdu 17.07.2024 | 12:40
00:45
Afganistan’da sel felaketi: 40 ölü, 347 yaralı | Video 16.07.2024 | 16:23
00:56
01:04
Umman'da cami yakınında silahlı saldırı: 4 ölü | Video 16.07.2024 | 11:57
01:44
İtalya'da Etna Yanardağı lav ve kül püskürttü | Video 16.07.2024 | 10:55
02:14
Gazze'de can kaybı 38 bin 664'e yükseldi | Video 15.07.2024 | 16:01
00:14
00:09
02:01
Trump: "Ölmüş olmam gerekiyordu" | Video 15.07.2024 | 14:12
00:37
Somali’de bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü, 20 yaralı | Video 15.07.2024 | 10:37
00:56
Kırgızistan’daki selde 1 çocuk öldü, 4 kişi kayıp | Video 15.07.2024 | 09:47
00:56
Kırgızistan’daki selde 1 çocuk öldü, 4 kişi kayıp | Video 15.07.2024 | 09:45
06:20
01:35
00:18
Suikaste uğrayıp yaralanan Donald Trump, New Jersey'e geldi | Video 14.07.2024 | 09:19
08:15
Netanyahu: “Muhammed Deif'in öldürülüp öldürülmediği belli değil” | Video 14.07.2024 | 08:43
00:45
01:58
Donald Trump'a suikast girişimi! İşte dünyanın konuştuğu o anlar | Video 14.07.2024 | 08:43
17:15
02:15
Nepal'de toprak kayması: 12 ölü, 63 kayıp | Video 12.07.2024 | 12:29