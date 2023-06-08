Zombi istilası gibi! ABD'de uyuşturucu kullanımı korkutucu boyutta | Video

ABD'de son yıllarda giderek artan uyuşturucu ticareti, büyük bir çürümeyi de beraberinde getirdi. Artan fentanil ve metamfetamin kullanımı, ülke sokaklarını adeta korku filmi setine döndürdü. Uyuşturucu kullanımının giderek yaygınlaştığı ülkedeki manzara cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.