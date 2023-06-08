Video Dünya Zombi istilası gibi! ABD'de uyuşturucu kullanımı korkutucu boyutta | Video
Zombi istilası gibi! ABD'de uyuşturucu kullanımı korkutucu boyutta | Video

Zombi istilası gibi! ABD'de uyuşturucu kullanımı korkutucu boyutta | Video

08.06.2023 | 13:16

ABD'de son yıllarda giderek artan uyuşturucu ticareti, büyük bir çürümeyi de beraberinde getirdi. Artan fentanil ve metamfetamin kullanımı, ülke sokaklarını adeta korku filmi setine döndürdü. Uyuşturucu kullanımının giderek yaygınlaştığı ülkedeki manzara cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zombi istilası gibi! ABD’de uyuşturucu kullanımı korkutucu boyutta | Video 01:11
Zombi istilası gibi! ABD'de uyuşturucu kullanımı korkutucu boyutta | Video 08.06.2023 | 13:16
Kanada’daki yangın sonrası New York’ta hava kalitesi tehlikeli seviyede | Video 00:12
Kanada'daki yangın sonrası New York’ta hava kalitesi tehlikeli seviyede | Video 08.06.2023 | 13:10
Ukrayna’daki hidroelektrik santraline saldırı: 1 ölü | Video 03:01
Ukrayna’daki hidroelektrik santraline saldırı: 1 ölü | Video 07.06.2023 | 15:02
Kaliforniya’da aileler LGBT’li grubun saldırısına uğradı! O anlar kamerada | Video 01:18
Kaliforniya’da aileler LGBT’li grubun saldırısına uğradı! O anlar kamerada | Video 07.06.2023 | 14:35
ABD’de lise mezuniyetinde silahlı saldırı: 2 ölü | Video 00:13
ABD’de lise mezuniyetinde silahlı saldırı: 2 ölü | Video 07.06.2023 | 10:39
Metro raylarına düşen görevli elektrik akımına kapılarak öldü | Video 01:57
Metro raylarına düşen görevli elektrik akımına kapılarak öldü | Video 07.06.2023 | 08:49
Haiti’deki sel felaketinde can kaybı 42’ye yükseldi | Video 01:40
Haiti’deki sel felaketinde can kaybı 42’ye yükseldi | Video 06.06.2023 | 11:07
Herson’da hidroelektrik santrali vuruldu! Rusya ile Ukrayna birbirini suçladı | Video 01:23
Herson'da hidroelektrik santrali vuruldu! Rusya ile Ukrayna birbirini suçladı | Video 06.06.2023 | 11:07
Haiti’de sel felaketi: 15 ölü, 8 kayıp | Video 04:03
Haiti’de sel felaketi: 15 ölü, 8 kayıp | Video 05.06.2023 | 13:02
SON DAKİKA! Kırgızistan’da darbe girişimi! İşte ilk görüntüler 03:49
SON DAKİKA! Kırgızistan'da darbe girişimi! İşte ilk görüntüler 05.06.2023 | 13:09
Rusya: “Ukrayna’nın Donetsk’e saldırısı püskürtüldü” | Video 01:37
Rusya: “Ukrayna’nın Donetsk’e saldırısı püskürtüldü” | Video 05.06.2023 | 10:10
Çinli astronotlar 6 ay sonra dünyaya döndü | Video 01:36
Çinli astronotlar 6 ay sonra dünyaya döndü | Video 04.06.2023 | 15:39
Rusya, Ukrayna’yı füzeyle vurdu: 18 yaralı | Video 00:39
Rusya, Ukrayna’yı füzeyle vurdu: 18 yaralı | Video 04.06.2023 | 11:22
Almanya’da polis ve göstericiler arasında arbede | Video 00:42
Almanya’da polis ve göstericiler arasında arbede | Video 04.06.2023 | 08:34
Kaza yapan alkollü sürücü kaçmaya çalışırken 1 kadını ezerek yaraladı | Video 01:13
Kaza yapan alkollü sürücü kaçmaya çalışırken 1 kadını ezerek yaraladı | Video 04.06.2023 | 08:34
Alman polisin eyalet milletvekilini tartakladığı ortaya çıktı | Video 00:22
Alman polisin eyalet milletvekilini tartakladığı ortaya çıktı | Video 02.06.2023 | 18:01
Mısır’ı kum fırtınası vurdu: 1 ölü, 5 yaralı | Video 04:34
Mısır'ı kum fırtınası vurdu: 1 ölü, 5 yaralı | Video 02.06.2023 | 16:31
Ukrayna, Rusya sınırındaki kasabayı vurdu: 2 ölü, 2 yaralı | Video 00:16
Ukrayna, Rusya sınırındaki kasabayı vurdu: 2 ölü, 2 yaralı | Video 02.06.2023 | 16:23
Kanada’da orman yangınlarıyla mücadele için ordu görevlendirildi | Video 01:23
Kanada'da orman yangınlarıyla mücadele için ordu görevlendirildi | Video 02.06.2023 | 13:04
Senegal’deki gösterilerde 9 kişi öldü | Video 01:12
Senegal'deki gösterilerde 9 kişi öldü | Video 02.06.2023 | 12:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA