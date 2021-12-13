ABD ve Avrupa’dan satırarası YPG itirafları: PKK ile işbirliğini kabul ediyorlar

Avrupalı devletler ya da Amerika Birleşik Devletleri… Malumunuz en başından beri terör örgütü PKK ile YPG’nin aynı örgütler olduğunu inkar ediyorlar. Ya da Batı basını, bu gerçeği okuyucularına aktarmıyor. Ortada yine büyük bir ikiyüzlülük var yani. Çünkü aslında hepsi gerçeği biliyorlar. Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren’in sunduğu Dünyanın Konuşmadıkları yeni bölümde, ABD ve Avrupa’dan satırarası YPG itirafları...