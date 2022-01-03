Devletler bu şirketlere karşı harekete geçti: Milyonlarca dolarlık cezalar, ortadan kaybolan milyarder patronlar...

Milyonlarca dolarlık cezalar kesiliyor ya da tepe yöneticileri ifadeye çağırılıyor. Hatta aylardır ortadan kaybolan milyarder patronlar bile var. İnternetin dev şirketlerinden bahsediyoruz. Yani Google, Facebook, Twitter ya da Alibaba ve Tencent… Birçok ülke, internet sitelerini kontrol altına almak istiyor. Malumunuz bu şirketler, artık milyarlarca kişiye ulaşabiliyor. Bütçeleriyle devletleri bile geçtiler. Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren, Dünyanın Konuşmadıkları yeni bölümde iki rakip ülkenin ortak mücadelesini ele alıyor.