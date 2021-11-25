Ortak endişe başladı! Halkı neden sokağa döküyorlar? Merkezleri neresi? Komplo teorileri neler?
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Fransa, Avustralya, Amerika ya da Hollanda. Birçok ülkede komplo teorileri yine hortladı. Ancak bu sefer durum biraz daha farklı. Yani ortaya sadece komplo teorileri atılmıyor. Aşırı sağcılar ya da çeşitli gruplar komplo teorilerini kullanarak insanları sokağa döküyor. Selçuk Eren, Dünyanın Konuşmadıkları'nda hükümetleri protesto için sokağa dökenlerin amaçlarını masaya yatırdı...