YouTuber'lar Türkiye'yi anlattı: Muhteşem doğa, misafirperverlik olağanüstü yemekler
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:23
04:16
06:08
06:55
İslam’ı kanserden kötü gösteriyorlar: Batı’da hiç mi trajik hikaye yok? 27.10.2021 | 18:21
06:29
05:45
06:17
ABD ordusu kaç sivil öldürdü? Askeri öldürüyor, basını yazmıyor... 13.10.2021 | 09:47
06:17
08:13
06:33
03:49
06:20
04:07
06:06
11:27
06:43
Sıra dışı hikayeler: Bu ormana sadece kadınlar girebiliyor! 21.08.2021 | 22:23
06:15
09:38
06:50
Yangında story çekenler: Dünya sahte influencerlara çözüm arıyor 09.08.2021 | 11:50
YouTuber’lara “Türkiye denildiğinde aklınıza gelen üç şey ne?” sorusunu yönelttik. Her biri ülkemizi gezip deneyimlerini kanallarında paylaşan fenomenler “Çeşitlilik, muhteşem yemekler, dost canlısı insanları, dünyada nadir görülen, cömertlik, enfes kültürel ve tarihi atmosfer” cevaplarını verdi