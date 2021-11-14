Video Dünyanın Konuşmadıkları YouTuber'lar Türkiye'yi anlattı: Muhteşem doğa, misafirperverlik olağanüstü yemekler
YouTuber'lar Türkiye'yi anlattı: Muhteşem doğa, misafirperverlik olağanüstü yemekler

YouTuber'lar Türkiye'yi anlattı: Muhteşem doğa, misafirperverlik olağanüstü yemekler

14.11.2021 | 11:57

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YouTuber’lara “Türkiye denildiğinde aklınıza gelen üç şey ne?” sorusunu yönelttik. Her biri ülkemizi gezip deneyimlerini kanallarında paylaşan fenomenler “Çeşitlilik, muhteşem yemekler, dost canlısı insanları, dünyada nadir görülen, cömertlik, enfes kültürel ve tarihi atmosfer” cevaplarını verdi

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