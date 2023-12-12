Video Ekonomi Asgari Ücret ne kadar olacak? Ekonomist gazeteci Mete Dirice'den dikkat çeken analiz | Video
Asgari Ücret ne kadar olacak? Ekonomist gazeteci Mete Dirice'den dikkat çeken analiz | Video

Asgari Ücret ne kadar olacak? Ekonomist gazeteci Mete Dirice'den dikkat çeken analiz | Video

12.12.2023 | 09:36

Asgari ücret 2024 için zam pazarlığı başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayı boyunca toplantılarını gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak ayında yapılacak maaş zammı düzenlemeleri için koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İlk adım asgari ücret olacak. Asgari ücret Ocak zammı için maraton başladı. Temmuz ayından bu yana net 11.402 TL olarak uygulanan asgari ücret yeniden belirlenecek.

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