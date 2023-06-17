Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken Enflasyon mesajı: "Tek haneli rakamlara düşüreceğiz" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamalarında "Bugün dünyanın en ücra köşelerinde bile 'Türk malı' damgalı ürünlerimiz varsa bunda en büyük pay sahibi ihracatçılarımızdır." ifadelerini kullandı. Enflasyon ile mücadele ile ilgili 'Tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz.' ifadelerini kullandı. Muhalefet ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan," Millete demokrasi vaat edenler iş koltuktan kalkmaya gelince nasıl diktatör oldukları anlaşıldı." ifadelerini kullandı
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