Desnet Teknoloji Kurucusu Ömer Ekinci: "Yapacak çok iş var. Yeter ki ülkemize inanalım"
Desnet Teknoloji Kurucusu Ömer Ekinci, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Ömer Ekinci "Bütün dünyaya sattığımız el terminallerini ülkemizde üreteceğiz. Bunun için hiçbir eksiğimiz yok. Mühendislerimiz gayet başarılı. Özgüvenimiz var, her şeyimiz var. Yapacak çok iş var. Yeter ki biz kendimize ve ülkemize inanalım" dedi.
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