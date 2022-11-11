Video Ekonomi EYT, asgari ücret, sözleşmeliye kadro SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 3 müjde birden! En net tarihleri açıkladı! | Video
EYT, asgari ücret, sözleşmeliye kadro SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 3 müjde birden! En net tarihleri açıkladı! | Video

EYT, asgari ücret, sözleşmeliye kadro SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 3 müjde birden! En net tarihleri açıkladı! | Video

11.11.2022 | 13:58

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Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret 2023, 500 bin kişiyi ilgilendiren sözleşmeliye kadro ve 4 milyon kişiyi ilgilendiren EYT için tarih verdi. Bakan Bilgin, asgari ücret zammı için Aralık ayını işaret ederken, sözleşmeli memura kadro için de önemli açıklamalarda bulundu.

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