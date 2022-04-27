Milyonların gözü bu haberde! Emekli maaşları için 1 Mayıs sürprizi! Ramazan ikramiyesi ne kadar? | Video
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Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Temmuz zammı ve emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, 'Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" dedi. Öte yandan Bakan Bilgin, emekli maaşları sonrası bayram ikramiyeleri için de dikkat çeken ifadeler kullandı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.